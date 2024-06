In comuna Costinești din județul Constanța, situația votului pentru funcția de primar este una incredibila. Lupta se da intre actualul primar, Jeanu Dumitru de la PSD, și Gheorghe Mechenici de la PNL. Inițial, Dumitru Jeanu (PSD) era considerat caștigator, cu o diferența de un singur vot, pentru un nou mandat de primar in Costinești. Procesele […] The post Haos și tensiuni la Costinești: Lupta stransa intre PSD și PNL pentru un singur vot appeared first on Puterea.ro .