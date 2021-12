Haos și nervi la intrarea în țară: Vama și aeroportul, blocate! ”Carantinăm autocare întregi” Vamile din vestul țarii și aeroportul Otopeni au fost blocate in weekend de zecile de mii de romani care se intorc in țara de Sarbatori. Cea mai mare parte dintre aceștia sunt nevaccinați, iar medicii sunt obligați sa ii bage in carantina, conform legislației adoptate de autoritațile romane. Medicii sunt scuipați și injurați de persoanele care revin in țara, susține Horia Timiș, directorul DSP Arad. La vama Nadlac a fost record de trafic in aceasta duminica. 25 de mii de persoane au intrat in țara in 24 de ore. Majoritatea sunt romani nevaccinați care lucreaza in vest, iar controlul epidemiologic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

