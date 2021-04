Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani care vor sa vina acasa de Sarbatori au fost blocati ore in sir la Vama Nadlac. Politistii de frontiera au deschis cinci puncte de intrare in tara. Articolul Romanii se intorc in țara de Paște. Aglomerație și cozi interminabile la intrarea in vama apare prima data in Someșeanul.ro .

- Mii de romani se intorc in tara de Paste, iar asta se poate observa cel mai bine in vami. Au fost cozi interminabile, aseara, in vama Nadlac 2, unde oamenii au fost nevoiti sa astepte ore-n sir pentru a intra in tara. Cei mai multi veneau din Germania, care se afla in scenariul galben, si se pregatesc…

- A fost scandal, azi-noapte si sambata dimineata, la Vama Nadlac! Romanii care au vrut sa intre in tara si veneau din Germania au aflat abia la granita ca trebuie sa stea in carantina timp de 2 saptamani. De ce? Pentru ca Germania a fost inclusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic pentru care se impune…

- Grecia este pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Prin urmare, românii care vor calatorii în Grecia, mai ales în perioada Paștelui, vor intra în carantina pentru doua saptamâni la întoarcere în România.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a inclus Grecia pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic crescut, lista pe care a reintrat Germania. Persoanele care se intorc in Romania din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile.

- Unul dintre polițiștii anchetați dupa intervenția brutala din Pitești, in urma careia un barbat de 63 de ani a decedat, s-a pensionat. In cazul celui de-al doilea, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a decis suspendarea raporturilor de serviciu. Anunțul vine la o zi dupa ce instanța a decis…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Romanii care s-au intors din țari cu risc epidemiologic ridicat au fost luați prin surprindere, la granița, de noile reguli de intrare in Romania. Mulți dintre ei s-au declarat nemulțumiți de schimbarea neașteptata a regulilor și de carantina obligatorie, scrie Adevarul . Comitetul Național pentru Situații…