Stiri pe aceeasi tema

- Toți șoferii care dețin autovehicule sunt obligați prin lege sa aiba mașinile asigurate RCA, chiar daca nu circula cu ele mai mult timp, in caz contrar riscand amenzi intre 1.000 lei și 2.000 de lei și reținerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului.

- Șoferii vor putea circula pe drumurile expres din Romania cu o noua limita de viteza. In cursul zilei de astazi, Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind circulația pe drumurile publice . Cine nu are voie sa circule pe drumurile…

- Astazi, 11 mai, este ultima zi in care mai sunt valabile polițele RCA emise de City Insurance și potrivit evidențelor, in acest moment exista in vigoare aproximativ 500.000 de polițe RCA. Sute de mii de romani au inca mașinile asigurate cu polițe RCA emise de City Insurance, insa dupa falimentul acestui…

- Polițiștii locali vor primi dreptul de a cere datele de identificare ale șoferilor care au parcat neregulamentar și sa-i sancționeze, potrivit unui proiect de lege inițiat la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Legea actuala nu da dreptul unui polițist local sa ceara unui proprietar de mașina…

- In perioada 08-10 aprilie Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat acțiuni tematice pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența bauturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 431 testari cu aparatul etilotest…

- Peste 40 de amenzi au fost date de politistii locali in urma verificarilor facute, saptamana trecuta, la 27 de spatii locative de pe o strada din municipiul Constanta, si legitimarii a aproape o suta de persoane, cele mai multe nereguli fiind neinscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termenul…

- In perioada 01-03 aprilie polițiști din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu birourile si formatiunile rutiere din judet, au organizat si desfasurat o actiune pe linia depistarii si combaterii incalcarii regimului legal de viteza și a depașirilor neregulamentare, ocazie cu care au fost aplicate 397…

- Incepind cu luna ianuarie, lucratorii Poliției Locale Suceava au aplicat 165 de amenzi și avertismente pentru aruncarea chiștoacelor pe jos. Sancțiunile au fost date in campania . Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a declarat, la Radio Top: „A fost inspirația unui coleg sa denumeasca…