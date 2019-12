Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-14 noiembrie 2019, politistii galateni din cadrul structurilor de transporturi, ordine publica, rutiera si investigarea criminalitatii economice au participat la o actiune organizata la nivel european, intitulata ”Rail Action Day” – 24 Blue”, in scopul protejarii cetateanului si asigurarii…

- In perioada 13.11., ora 07.00 – 14.11., ora 07.00, in baza planului „RAIL ACTION DAY-24 BLUE”, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, in colaborare cu polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, reprezentan’ti ai structurilor ISU ”Țara Barsei” și…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din municipiul Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce i-a amenintat cu o drujba pe agentii de paza ai unui club de noapte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita, sambata noaptea, un barbat a sesizat la numarul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au intervenit la 48 de evenimente, dintre care 34 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si au constatat 37 de infractiuni. Din totalul acestora, 11 au fost contra persoanei, 19 contra patrimoniului si 2 contra…

- Polițiștii de ordine publica, din cadrul Poliției Orașului Brezoi, au depistat pe raza orașului, doi tineri care dețineau unelte de pescuit industrial fara a avea autorizație eliberata in acest sens. La data de 04 noiembrie a.c., aproape de miezul nopții, polițiștii au depistat in punctul Gura Lotrului,…

- ACȚIUNE IPJ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI TRAFICULUI RUTIER! •16 permise de conducere au fost reținute duminica, 27 octombrie, in doar 2 ore, de catre polițiștii Serviciului Rutier, pentru depașirea limitei legale de viteza. In acest week-end, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politistii le reamintesc soferilor ca sunt obligati sa circule cu anvelope de iarna pe DN7C - Transfagarasan, unde soseaua este deszapezita, in conditiile in care la Balea Lac, la altitudine de peste 2.000 de metri in masivul Fagaras, stratul de zapada masoara 17 centimetri, potrivit Inspectoratului…