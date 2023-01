Haos pe străzile din Rusia. Zeci de bărbați, ridicați de poliție de pe stradă, din Revelion In prima zi a Anului Nou, zeci de barbați din Rusia, care petrecereau de Revelion in strada, au fost ridicați de forțele speciale are poliției. Chiar daca oficialii de la Kremlin nu au facut nicio declarație despre aceste incidente, pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte de a fi trimiși pe front, in Ucraina. Barbații au fost ridicați din Moscova și Sankt Petersburg Barbații au fost ridicați din strada, fara niciun fel de explicație, din Moscova și Sankt Petersburg. In unele cazuri, soțiile barbaților ridicați de pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

