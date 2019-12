Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in Filipine in timpul trecerii taifunului Phanfone in ziua de Craciun, potrivit primelor informatii obtinute joi de la autoritatile locale, transmite agerpres.ro.

- Accident rutier grav, in noaptea de Craciun, provocat de un șofer aflat sub puternica influența a bauturilor alcoolice. Un barbat, pieton, care circula pe șosea, in localitatea Bencecul de Jos, din Timiș, a fost lovit de un autoturism, la volanul caruia se afla barbatul baut. Incidentul grav s-a petrecut…

- In aceasta dimineața a fost convocata ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Guvernului. Pe ordinea de zi au fost incluse subiecte ce țin de securitatea in trafic și prevenirea incendiilor.

- Trei autoturisme și un autocamion au fost implicate, sambata dimineața, intr-un accident pe autostrada A1. Coliziunea s-a produs intre localitațile Topolovațu Mare și Lugoj, pe sensul de mers spre Lugoj. “La locul accidentului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de stingere, un…

- Incendiu de proporții in Timiș, in aceasta seara. Pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Temerești, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa. In urma incendiului, doua persoane au fost transportate la spital. Alerta a fost data in jurul orei 19.30, in localitatea Temerești,…

- Opt persoane au ajuns marti la spital in urma unor accidente rutiere petrecute pe soselele din judet. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 07.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, in afara localitații Horodnic de Jos, pe fondul neadaptarii vitezei ...

- O bomba a explodat intr-o moschee din estul Afganistanului in timpul rugaciunilor de vineri, ucigand cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale.Sohrab Qaderi, un membru al consiliului provincial din Nangarhar, a declarat ca cel puțin…