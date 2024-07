Haos pe podul Giurgiu-Ruse. Timpii de așteptare sunt foarte mari Haos pe podul Giurgiu-Ruse. Sambata, Poliția de Frontiera a anunțat un trafic intens de autoturisme la granița cu Bulgaria, estimand un timp de așteptare de 40 de minute la punctul de trecere Giurgiu. In plin sezon estival, mulți cetațeni romani calatoresc in afara țarii, ceea ce duce la o creștere a valorilor de trafic, in special in weekend, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Poliția de Frontiera Giurgiu a implementat masuri pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unui control operativ. Circulația pe Podul Prieteniei dintre Ruse și Giurgiu se desfașoara pe o singura banda,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

