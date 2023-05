Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii sunt șocați de-a dreptul, dupa ce un conațional a reușit performanța sa devina tatal a cel puțin 550 de copii, atat in Olanda, cat și in strainatate. Acum risca o amenda de 100.000 euro, pentru fiecare caz in parte, daca mai doneaza material seminal. Un judecator de la Tribunalul Districtual…

- Cazul a fost descris chiar de catre Primarul Sectorului 4 pe pagina sa de Facebook:„Ce faci cand parchezi mașina neregulamentar, ți se monteaza blocator pe roata, iar tu vrei sa rezolvi „situația”?Varianta 1: urmezi pașii pentru deblocarea roții?sauVarianta 2: inlocuiești repejor roata blocata cu rezerva…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri la regimul rutier. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, faptele au fost comise pe data de 26 februarie, atunci cand…

- UEFA a anuntat, vineri, ca a sanctionat 11 cluburi europene pentru incalcarea regulilor de monitorizare financiara. Printre ele și pe CFR Cluj, care a primit cea mai mare amenda si ar putea primi și o interdictie in competitiile europene. Campioana Romaniei a primit cea mai mare amenda, de 250.000 de…

- Un șofer in varsta de 72 de ani a fost filmat cand conducea pe contrasens pe autostrada Sebeș-Turda. Barbatul s-a ales cu o amenda usturatoare, iar carnetul i-a fost suspendat.La data de 1 martie 2023, in urma unui apel prin 112 și a apariției unor imagini, in mediul online, cu un autoturism care ar…

- VIDEO ȘTIREA TA| Un șofer surprins pe contrasens pe autostrada A10 Sebeș – Turda: ”Ce cauta acolo? Daca cineva face accident din cauza lui?” Un șofer inconștient a fost filmat miercuri dupa-masa, in timp ce se deplasa pe contrasens, la intrarea pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la Teiuș. Imaginile au fost…

- Dupa ce Bayern Munchen l-a concediat pe antrenorul cu care s-a pregatit in ultimii 11 ani, Manuel Neuer a lansat mai multe acuzații catre conducerea clubului bavarez, iar portarul risca mai multe sancțiuni.