Un incendiu in plina natura a stricat vacanta pentru sute de turisti romani plecati in Grecia. Focul s-a dezlantuit pe insula Mykonos, iar conationalii nostri aflati acolo au fost anuntati sa-si faca bagajele si sa plece acasa. Conform altor surse, turistii din Romania au fost informati, cateva minute mai tarziu de la declansarea incendiului, ca […]