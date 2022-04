Minivacanța de Paște a generat un adevarat haos pe șoselele din Romania. Punctele de frontiera sunt și ele pline, iar cele mai cunoscute drumuri din țara de asemenea sunt aglomerate. In acest sens, Centrul Infotrafic a lansat un set de recomandari pentru cei care se vor afla in trafic in aceasta perioada. Astfel, pentru siguranța participanților la trafic, in condițiile intensificarii deplasarilor catre diversele destinații de petrecere a Sarbatorilor Pascale, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorii auto sa ia in considerare urmatoarele sfaturi: Recomandarile…