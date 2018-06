Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a demisionat, marți, de la conducerea “unitații de elita” (așa cum era numita structura din Ploiești a DNA chiar de Laura Codruța Kovesi), dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General, in dosarul ce vizeaza falsurile și abuzurile care…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, marți, in cadrul Comisiei de Aparare din Senatul Romaniei, unde a dat explicatii privind jafurile din Sinesti, care au șocat opinia publica in ultimele saptamani. Alaturi de Carmen Dan, in comisie, a fost prezent si seful Politiei Romane, Catalin Ionita.…

- Dosarul in care DNA Ploiești a trimis-o in judecata pe fosta șefa a Direcției IT din ANAF a fost desființat de Tribunalul Bucuresti. Judecatorii Tribunalului București au anulat mai multe documente dintr-un dosar instrumentat de structura de elita a DNA, condusa de Lucian Onea și unde a activat procurorul…

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, unitatea „de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Lucian Onea este cercetat disciplinat pentru exercitarea funcției cu rea-credința, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. t) din Legea…

- Șeful DNA Ploiești (așa-zisa “unitate de elita” a DNA), Lucian Onea, este vizat de doua noi anchete disciplinare, au transmis, vineri, reprezentanții Inspecției Judiciare (IJ). Potrivit IJ, inspectorii au dispus declansarea altor doua cercetari disciplinare fata de procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian…

- O echipa de control a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), din care fac parte și experți ai Institutului Național de Criminalistica, va face verificari la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, dupa ce atat deputatul Andreea Cosma, cat și fratele acesteia, fostul deputat Vlad…

- Nu mai puțin de 1.013 romani infectați cu Virusul Hepatitic C (VHC) au fost diagnosticați in cadrul campaniei inițiate, pe 15 ianuarie, de Asociația “Echitate in Sanatate”, derulata in șase spitale din București și Ploiești, dar și in Spitalul Județean Ilfov. In campanie, au fost testate gratuit 16.964…

- Firma fondata de Sebastian Ghița, Asesoft International SA, din Ploiesti, a intrat in procedura de faliment, in ciuda interdicției impuse de DNA Ploiești. Asesoft International a intrat in insolventa pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze Transas Marine International AB, care a invocat o creanta…