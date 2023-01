Stiri pe aceeasi tema

- President Vladimir Putin on Tuesday delivered Russia‘s long-awaited response to a Western price cap, signing a decree that bans the supply of crude oil and oil products from February 1 for five months to nations that abide by the cap, according to Reuters. The Group of Seven major powers, the European…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a calificat luni drept „incredibil de periculoase” atacurile lui Elon Musk la adresa fostului consilier al presedintelui american pentru pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, transmite AFP, potrivit Agerpres. Comentariile patronului Tesla si Twitter…

- Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters. “Vom avea o recesiune in aceasta iarna”, le-a spus Gentiloni jurnalistilor la sosirea la reuniunea…

- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters și Agerpres. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat vineri razboiul Rusiei din Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova ar putea trimite toți dușmanii sai in focurile eterne ale Gheenei, transmite Reuters. Medvedev, care, in calitate de președinte intre 2008 și 2012, se prezenta…

- The European Union struck a deal on Thursday on a law to effectively ban the sale of new petrol and diesel cars from 2035, aiming to speed up the switch to electric vehicles and combat climate change, according to Reuters. Negotiators from the EU countries and the European Parliament, who must both…

- Ministrul german de interne l-a demis, marți, pe șeful agenției de securitate cibernetica naționala, suspectat anterior de legaturi cu Rusia și de faptul ca a compromis agenția fața de interesele rusești, a anunțat un purtator de cuvant al ministerului german, citat de Reuters. Arne Schonbohm a fost…