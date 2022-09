Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate a pleca de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, ca a discutat cu ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ce Blue Air a anuntat suspendarea zborurilor. Prim-ministrul a cerut solutii pentru a debloca situatia, pentru ca ”nu putem lasa romanii sa astepte in aeroporturile din care urmau sa vina catre tara”.…

