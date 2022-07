Stiri pe aceeasi tema

- Va fi haos pe aeroporturile din Europa, dupa ce valul de infecții cu coronavirus a agravat deficitul de personal. Compania aeriana Deutsche Lufthansa AG a anunțat ca anuleaza 3.100 de zboruri. Compania aeriana emblematica a Germaniei a anuntat vineri ca va abandona 2.200 de rute interne si europene…

- Cea mai mare companie aeriana din Germania, Lufthansa, a anuntat joi anularea a peste 2.000 de zboruri suplimentare la huburile sale din Frankfurt pe Main si Munchen, la mijlocul sezonului estival, din cauza lipsei de personal.

- Vacanțele a mii de oameni din toata lumea sunt ruinate din cauza zborurilor anulate. Aeroporturile din Europa anuleaza mii de zboruri din cauza lipsei de personal. In Romania situația este la fel de dramatica, BlueAir anuland peste 11.200 de zboruri intr-un timp extrem de scurt. Ei bine, calatorii trebuie…

- Aeroporturile din Europa incearca sa faca fata unei reveniri a cererii dupa pandemie, dar aeroporturile britanice au fost afectate in mod special de perturbari majore, in ultima saptamana. Scolile au fost in vacanta de la jumatatea semestrului, iar tara a avut, de asemenea, un weekend lung de sarbatoare…

- S.C. VITAL S.A. – Agenția Ulmeni iși anunța consumatorii din localitatea Ulmeni și satele aparținatoare ca joi, 26 mai 2022, in intervalul orar 09.00 – 13.00, va intrerupe furnizarea apei potabile, ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica la stația de tratare apa potabila. In aceasta…

- O analiza a misterioaselor cazuri de hepatita la copii foarte mici din Statele Unite a determinat vineri autoritatile sanitare americane sa privilegieze pista unui adenovirus pentru a explica aceste inflamatii hepatice grave, fara a-l stabili insa drept cauza definitiva, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Criza materialelor de construcție reprezinta un prilej pentru o acțiune comuna de protecție a infrastructurii. Contextul actual caracterizat prin lipsa acuta de materiale și prețul variabil la cele existente invita catre gandirea unei soluții imediate pentru a evita un dezastru pentru sectorul construcțiilor.…

- RTE a emis un comunicat prin care le cere companiilor si autoritatilor locale franceze sa isi reduca luni consumul de energie, in special intre orele locale 7 a.m. si 10 a.m.. De asemenea, RTE a cerut gospodariilor sa intensifice utilizarea aparatelor lor electrice sambata si duminica. RTE a spus ca…