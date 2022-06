Haos pe aeroporturi și la companiile aeriene. Amenințare pentru vacanța de vară Cu deficit de personal in Europa, companiile aeriene și aeroporturile se afla sub presiuni puternice, odata cu ridicarea restricțiilor sanitare și revenirea in masa a calatorilor. Transportul aerian se confrunta cu o mobilizare a angajaților pentru condițiile lor de munca, care amenința sa paralizeze redresarea sectorului. Dupa doi ani de pandemie Covid-19 și dupa cvasi-inchiderea […] The post Haos pe aeroporturi și la companiile aeriene. Amenințare pentru vacanța de vara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

