- Trupele americane care supravegheaza efortul de evacuare pe aeroportul din Kabul au tras in noaptea de marti spre miercuri mai multe focuri de arma pentru a tine sub control multimea, dar nu exista indicii ca cineva sa fi fost ranit sau ucis, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Forțele americane de pe aeroportul din Kabul, capitala Afganistanului, au impușcat și ucis doi barbați inarmați luni, 16 august, dupa ce aceștia au deschis focul asupra soldaților, a informat CNN , care citeaza un oficial din ministerul apararii SUA. Nu a fost clarificat daca victimele sunt talibani…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor a spus ca a…

- Fortele americane au tras focuri de arma in aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, incercand sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres ''Multimea a scapat de sub control'', a declarat un oficial american…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei…