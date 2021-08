Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni disperati sa fuga din Afganistan au incercat sa se suie in avioane si au provocat luni haos pe aeroportul din Kabul, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra tarii asiatice, transmite EFE. Agentia de presa citata mai relateaza totodata ca este posibil sa se fi…

- Mai multe imagini cu puternic impact emotional de pe aeroportul din Kabul au fost facute publice luni. Mai multi oameni ar fi cazut dintr-un avion in timp ce acesta isi lua zborul. Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.…

- Afganistanul a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani si multi cetateni incearca sa fuga. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de sute de oameni iar soldatii americanii au tras focuri de avertisment pentru a-i opri sa urce in avioanele militare.

- Imagini șocante de la Aeroportul din Kabul fac inconjurul lumii. In timp ce afganii disperați sa paraseasca țara se așeaza in fața avioanelor pe pista, doi barbați au fost filmați cum cad din avionul care luase altitudine. Nu este clar cum au cazut cele doua persoane din avion. Aeroportul din Kabul…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Evenimentele se desfașoara cu repeziciune, iar informațiile sunt greu de verificat. Președintele țarii a fugit din Kabul, spunand ca a vrut sa evite o baie de sange, transmite…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oras important care ramasese sub controlul fortelor guvernamentale afgane. Evenimentele se desfasoara cu repeziciune, iar informatiile sunt greu de verificat. Presedintele tarii a parasit tara.

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian.

- Ambasada SUA raporteaza un incendiu la aeroportul din Kabul. Exista acum reprezentanți diplomatici ai Statelor Unite și ai Franței, afgani care incearca sa paraseasca țara, precum și soldați turci și americani. - in curs