Anul 2023 incepe asa cum s-a terminat 2022: cu probleme pe aeroporturi. Dupa scandalurile din Anglia, cand romanii nu-au putut ajunge acasa, desi aveau bilete, iata ca acum au aparut neplaceri in aerogarile din tara. Este aglomerație infernala pe aeroportul din Cluj, acolo unde mai multe curse au fost anulate sau amanate cu orele din […]