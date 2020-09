Stiri pe aceeasi tema

- Un protest fața de guvernul bulgar a ingreunat traficul de marfa prin punctul de frontiera Giurgiu - Ruse. Șoferii de TIR-uri spun ca de obicei formalitațile dureaza foarte mult acolo, dar miercuri, timpul de așteptare s-a dublat.

- Doi romani, in varsta de 20 si 23 de ani, originari din Teleorman si Giurgiu, sunt suspectati ca ar fi ucis, impreuna cu un al treilea complice, un pastor german dintr-o comunitate gay. Crima ar fi avut loc la finalul lunii iunie.

- Singurul punct de trecere a frontierei deschis catre Grecia, Vama Kulata a fost blocat de cateva zile de protestatarii bulgari. Potrivit autoritaților bulgare, Drumul E79, singurul ce face legatura intre Sofia și Grecia, prin Kulata – Promachonas, este blocat de protestatari provocand intarzieri mari…

- Traficul rutier este aglomerat duminica pe DN1, tronsonul Valea Prahovei – Darste, unde polițiștii acționeaza pentru fluidizare, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, in zona a fost instituit un dispozitiv de dirijare și informare a șoferilor cu privire la valorile ridicate de trafic de pe…

- Codul rutier in vigoare ar putea fi modificat. Condițiile de obținere a permisului pentru șoferii profesioniști se schimba. Ministerul Afacerilor Interne dorește modificarea Codului Rutier. Condițiile de obținere a permisului pentru acești romani. Toți șoferii trebuie sa știe asta Potrivit unui proiect,…

- Anul trecut, Bulgaria se afla in topul listei cu destinatii de vacanta preferate ale romanilor. Ziare.com a discutat cu romani aflati in vacanta pe litoralul bulgaresc, dar si cu reprezentanti ai agentiilor de turism, pentru a afla cum se prezinta lucrurile in acest an, pe fondul pandemiei de coronavirus.…

- Un cititor ne-a transmis ca, la aceasta ora, este haos total in cartierul Bartolomeu, de la giratoriul peste calea ferata de pe strada Lunga pana la giratoriul de dincolo de Hornbach, circulația fiind blocata in ambele sensuri, spre și dinspre Brașov. Șoferii au incercat sa scape de aglomerați și pe…

- Un cititor ne-a transmic sa, la aceasta ora, este haos total in cartierul Bartolomeu, de la giratoriul peste calea ferata de pe strada Lunga pana la giratoriul de dincolo de Hornbach, circulația fiind blocata in ambele sensuri, spre și dinspre Brașov. Șoferii au incercat sa scape de aglomerați și pe…