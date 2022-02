Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in Ucraina, stau la coada pe sensul de intrare in R. Moldova. Vezi și Razboiul a inceput! Ucrainenii fug din calea atacului Președinta R. Moldova, Maia Sandu, afirma ca toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise și funcționeaza in regim extins și ca instituțiile statului instaleaza centre de…