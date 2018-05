Haos la Paris! Distrugeri masive și bătăi între poliţie şi manifestanţi cu cagule - VIDEO Ciocniri au izbucnit marti in marja unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si forte de ordine, a constatat AFP, violente condamnate de catre ministrul de Interne. Fortele de ordine au fost atinse se ”tiruri cu proiectile la nivelul boulevard de l’hopital”, in arondismentul al XIII-lea, a confirmat pentru AFP Prefectura de Politie (PP). In fata a aproximartiv 1.200 de persoane care purtau cagule - numarate de PP, politia a utilizat gaze lacrimogene si doua tunuri cu apa. Un restaurant McDonald… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au izbucnit marti in marja unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si forte de ordine, a constatat AFP, violente condamnate de catre ministrul de Interne.Fortele de ordine au fost atinse de ”tiruri…

- Raidul desfasurat luni in zori, care a vizat demolarea baracilor improvizate de militanti ecologisti si anarhisti la Notre-Dame-des-Landes, in apropierea orasului Nantes, a fost urmat de ciocniri cu ocupanti ai terenului care au refuzat sa plece. Potrivit politiei, la fata locului au sosit sute de…

- Reacția Patriarhiei in cazul sindicaliștilor care ar fi urinat pe Biserica Kretzulescu. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane au cerut „mustrarea” celor doi angajați MAI care și-ar fi facut nevoile pe lacașul de cult. De cealalta parte, sindicaliștii spun ca Primaria Capitalie nu a amplasat toalete…

- Sindicalistii din Politie protesteaza astazi in fata Ministerului de Interne. Actiunea de protest are loc intre orele 9.00 ndash; 12.00 in Piata Revolutiei MAI , iar de la ora 12.00 se porneste in mars catre Piata Victoriei unde este sediul Guvernului. De la ora 13.00 pana la ora 16.00 sindicalistii…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

- Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana.Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau…

- Comisar sef de politie Catalin Ionescu, atasat de afaceri interne la Paris, a primit in urma cu cateva zile Medalia de securitate interna, esalon de argint, conferita de ministrul francez de interne, Geacute;rard Collomb, prin "Ordin pentru merite deosebite in Franta". Decoratia i a fost oferita pentru…