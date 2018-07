Stiri pe aceeasi tema

- Val de bucurie si o mare de oameni pe strazi, in inima Parisului. Totul dupa ce selectionata antrenata de Didier Deschamps a triumfat in fata Croatiei, castigand trofeul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Imaginile surprinse seara trecuta in capitala Frantei nu au nevoie de foarte multe comentarii.…

- Selectionerul echipei Croatiei, Zlatko Dalic, a felicitat nationala Frantei pentru castigarea Cupei Mondiale de fotbal, dar a comentat ca intr-o astfel de finala nu se acorda un asemenea gen de penalty precum cel primit de ''les bleus'' pentru hent la Ivan Perisic. ''Nu se acorda…

- Capitanul echipei Croatiei, mijlocasul Luka Modric, a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Modric a primit ''Balonul de Aur'' care recompenseaza aceasta performanta dupa finala pierduta de nationala Croatiei în fata Frantei, cu 2-4, pe…

- Violențe in Paris, dupa victoria de la Cupa Mondiala. Mai multe incidente au avut loc pe celebrul bulevard Champs-Elysees, dupa ce francezii au ieșit in strada sa sarbatoreasca victoria de la Campionatul Mondial de Fotbal. Sute de mii de francezi au sarbatorit in strada caștigarea trofeului in finala…

- La o gradina zoologica din Rusia, un urs a prezis victoria Croatiei contra Frantei in finala Cupei Mondiale. Doua jumatati de pepene i-au fost puse ursului la dispozitie. Una purta steagul Frantei si cealalata pe cel al Croatiei.

- Calificarea naționalei Franței in finala Cupei Mondiale de Fotbal a fost sarbatorita, marți seara, pe strazile Parisului. Mii de fani ai Les Bleus au urmarit meciul pe un ecran amplasat in fata Primariei, care mai apoi s-au mutat pe celebrul ...

- ''Vom avea nevoie de multa disciplina in jocul nostru si sa avem curajul sa credem'', a declarat vineri selectionerul nationalei de fotbal a Australiei, Bert van Marwijk, cu o zi inaintea meciului cu Franta, din Grupa C a Cupei Mondiale 2018, scrie AFP. "Nu voi vorbi de tactica impotriva…