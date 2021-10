Circulația pe magistralele 1 și 3 de metrou s-a desfașurat cu dificultate luni dimineața din cauza unui tren defect oprit in tunel intre stațiile Dristor I și Mihai Bravu. Potrivit unui comunicat al Metrorex, luni dimineața, la ora 5.50, circulația trenurilor de metrou pe Magistralele 1 cu 3 s-a desfașurat cu dificultate din cauza unui tren defect oprit in tunel, intre stațiile Dristor 1 și Mihai Bravu. Echipele de intervenție au intervenit pentru deblocarea trenului și debarcarea calatorilor in condiții de siguranța. Circulatia trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre stațiile Nicolae…