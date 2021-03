Haos la metrou, vineri dimineață! Circulația trenurilor, oprită din cauza unui protest spontan – GALERIE FOTO/VIDEO Metroul nu circula, vineri dimineața. Circulația este blocata pe toate cele 5 magistrale, dupa ce reprezentanți ai sindicatului de la metrou au organizat un protest spontan in stația Piața Unirii, potrivit companiei Metrorex. Aceștia au coborat in tunel, pe calea de rulare și au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri. […] The post Haos la metrou, vineri dimineața! Circulația trenurilor, oprita din cauza unui protest spontan - GALERIE FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

