Haos la metrou după ce un tren s-a defectat la stația Piața Romană Circulația la metrou a fost data peste cap, miercuri, dupa un tren s-a defectat la stația Piața Romana. ”Metrorex informeaza ca, astazi, 1 septembrie, in jurul orei 10.05, pe Magistrala 2, la stația de metrou Piața Romana, s-a produs o defecțiune tehnica. Echipele de intervenție sunt la fața locului pentru remedierea situației”, a transmis Metrorex. […] The post Haos la metrou dupa ce un tren s-a defectat la stația Piața Romana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile de metrou circula in sistem pendula intre statiile Piata Victoriei si Piata Romana, pe Magistrala 2, in urma unei defectiuni tehnice produse in statia Piata Romana, a anuntat miercuri Metrorex. Echipele de interventie ale Metrorex lucreaza pentru remedierea defectiunii, care s-a produs in…

- Circulația este perturbata la metrou, dupa o defectiune tehnica pe Magistrala 2, la stația Piața Romana. Metrorex informeaza ca miercuri dimineața pe Magistrala 2, la stația de metrou Piața Romana, s-a...

- Metrorex anunta ca miercuri, la ora 10:05, la statia de metrou Piata Romana, ”s-a produs o defectiune tehnica”. ”Metrorex informeaza ca, astazi, 1 septembrie a.c, in jurul orei 10:05, pe Magistrala 2, la statia de metrou Piata Romana, s-a produs o defectiune tehnica. Echipele de interventie…

- Incident la stația de metrou Piața Romana, miercuri dimineața, dupa ce o garnitura de tren ar fi luat foc. Circulația metroului a fost oprita, iar pasagerii au fost evacuați in siguranța, informeaza Observatornews.ro.Alarama ar fi fost data de calatori, care au simțit miros de fum. Se pare ca o garnitura…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara in sistem pendula intre statiile Jiului si Straulesti, din cauza defectarii unui tren in statia Parc Bazilescu, informeaza Metrorex. "Astazi, 02.08.2021, incepand cu ora 15:25, circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4…

- Trenurile de metrou circula cu dificultate pe Magistrala 4, luni dupa-amiaza, din cauza unei probleme tehnice, informeaza Metrorex. Incepand cu ora 15.25, circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfașoara cu dificultate din cauza apariției unei defecțiuni la un tren in stația de…

- Circulatia autovehiculelor a fost afectata, joi, pe DN 73, in zona localitatii Fundata, din cauza unei ploi torentiale care a rupt mai multi copaci si a dus aluviuni pe carosabil, a informat DRDP Brasov, potrivit Agerpres. “Echipele DRDP intervin pentru remedierea situatiei, dar, pana atunci, va rugam…

- Circulatia trenurilor pe Magistrala 3 a revenit la normalitate, dupa dificultati inregistrate incepand cu ora 8:38, din cauza unei posibile tentative de suicid la statia de metrou Lujerului, linia 1, a anuntat miercuri Metrorex. Pentru evitarea aglomeratiei la nivel peron, accesul calatorilor in statie…