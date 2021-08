Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini cu puternic impact emotional de pe aeroportul din Kabul au fost facute publice luni. Mai multi oameni ar fi cazut dintr-un avion in timp ce acesta isi lua zborul. Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.…

- Aeroportul din Kabul s-a umplut de la prima oara cu mii de afgani disperați sa paraseasca țara cat mai repede ca sa scape de regimul taliban, potrivit BBC. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu oamenii cuprinși de panica incercand in disperare sa se imbarce intr-o aeronava. Pentru a calma…

- Ministerul de Externe german a anuntat duminica inchiderea ambasadei sale din Kabul, in timp ce capitala afgana este incercuita de combatantii talibani, relateaza Reuters si DPA. "Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august", se poate citi…

- Guvernul afgan a impus sambata stare de urgența in aproape intreg teritoriul țarii, in incercarea de a-i opri pe talibani sa mai invadeze orașele, scrie BBC. In afara de capitala Kabul și inca doua provincii, oamenii nu au voie sa iasa din case intre orele 22.00 și 04.00.

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…

- Plecarea soldaților americani din Afganistan și cuceririle talibanilor ar putea da naștere unui val de migranți afgani care incearca sa fuga in Europa din calea razboiului de acasa. Afganistanul a invitat duminica tarile Uniunii Europene sa suspende in urmatoarele trei luni expulzarea solicitantilor…

- Armata SUA nu a parasit inca Afganistanul, dar iși pregatește deja intoarcerea, in cazul in care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Statului Islamic „lanseaza un atac asupra Statelor Unite”, a dezvaluit vineri un oficial de la Pentagon, citat de AFP. Intr-o perioada in care experții se tem…