- PSD subliniaza ca aceasta masura ar fi putut fi discutata in cadrul intrevederii de miercuri a ministrilor de comert din UE cu vicepresedintele CE care gestioneaza acest domeniu, la care au participat si ministrii agriculturii, daca domnul Cadariu nu ar fi fugit de responsabilitatea pe care o are in…

- PSD a solicitat Guvernului sa elaboreze un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina, ca soluție de rezerva in cazul in care masurile promise de Comisia Europeana nu se vor concretiza "in timp util", in timp ce reprezentanții PNL spun ca masurile radicale nu vor…

- Social-democrații insista cu o acțiune care sa vina de la Guvernul Romaniei, nu de la ministrul Petre Daea, in ceea ce privește pregatirea unui act normativ care sa decida suspendarea temporara a importurilor din Ucraina.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania.

- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute presedintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectati de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana sustine fermierii romani si industria alimentara, asa cum o facem si noi, de la nivelul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania, mentionand ca tara noastra poate sa ia decizii impreuna…

- PSD anunța ca va cere in Coaliție suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare ucrainene, dupa modelul celorlalte state vecine cu Ucraina, masura vizand protejarea fermierilor romani.