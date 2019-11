Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca s-a incheiat perioada reglementarilor "adoptate noaptea, pe nepusa masa, fara niciun fel de consultare a mediului de afaceri, care aduc modificari substantiale si care afecteaza planul de afaceri al companiilor". "Perioada reglementarilor adoptate…

- L. Orban la preluarea mandatului de ministru al economiei Ludovic Orban: Am tinut sa fiu prezent astazi aici, pentru instalarea oficiala a noului ministru al economiei, energiei si mediului de afaceri. Dupa cum stiti, astazi, la prima sedinta oficiala de guvern a guvernului nou învestit…

- Premierul Ludovic Orban a dat un semnal, miercuri, investitorilor din sectorul energetic, precizand ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra. El a fost prezent la preluarea mandatului de ministru al Economiei,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul isi doreste dezvoltarea industriei nationale de aparare, el aratand ca asocierea pentru producerea transportorului Piranha 5 este un exemplu de bune practici.Noul premier a participat la inaugurarea capacitatii de productie si mentenanta…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Audierile viitorilor ministri in comisiile de specialitate din Parlament Foto cdep.ro Este a doua zi de audieri pentru ministrii care ar urma sa faca parte din guvernul condus de liderul PNL, Ludovic Orban. Luni, cu exceptia celui propus la Finante, toti au primit aviz favorabil în…

- Virgil Popescu (51 ani), deputat PNL, a fost propus propus ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in științe economice și absolvent al Colegiului…

- Premierul Viorica Dancila a convocat pentru luni prima ședința de Guvern, dupa ce miniștrii ALDE au demisionat. Pe ordinea de zi ar putea fi OUG pentru prelungirea termenului de inscriere la vot al romanilor din diaspora. Ședința de Guvern urmeaza sa aiba loc luni, in jurul orei 16:00, inainte de CEx-ul…