Peste 200.000 de persoane au intrat vineri in Romania, cele mai mari valori de trafic fiind inregistrate la frontiera cu Ungaria si in aeroporturi, anunta Politia de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat vineri formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si […]