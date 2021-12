Stiri pe aceeasi tema

- Este haos in vami inainte de sarbatori. Romanii din diaspora vin acasa pentru vacanța de Craciun iar cozile la intrarea in țara se intind pe zeci de kilometri. Oamenii așteapta și zece ore, iar controalele dureaza cel mai mult la cei care intra nevaccinați in țara. Mulți dintre ei sfideaza autoritațile…

- Obosiți și cu nervii intinși la maximum dupa ore-n șir de așteptare, romanii au facut scandal la vama Petea din Satu Mare.sursa video: presaSM VIDEO FB Aplicația Poliției de Frontiera arata un timp de așteptare de cel puțin 6 ore, insa oamenii au stat la rand chiar și 10 ore pana sa vada Vama Petea.Cozi…

- Transportatorii sunt foarte nemultumiti de faptul ca pierd zile intregi la coada pentru a le veni randul la verificare. Ei spun ca aceasta problema se repeta in fiecare an, in special in perioada sarbatorilor de iarna.In incercarea de a rezolva problema, șoferii au cerut ajutorul Asociatiei Transportatorilor…

- Noile reguli de intrare in țara aglomereaza vamile, mai ales ca romanii incep sa revina acasa de sarbatori. Mulți sunt nevaccinați și nici nu au habar de restricții. Angajații DSP verifica toate actele, iar cei care nu sunt imunizați sunt trimiși direct in carantina.

- Ministerul Sanatații precizeaza de ce persoanele nevaccinate sau netrecute prin COVID trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. ”Diferența dintre o persoana vaccinata sau care a avut Covid-19 in ultimele 6 luni și o persoana care nu s-a aflat in niciuna dintre cele doua situații, consta din…

- Autoritațile au anunțat, duminica, o serie de masuri pentru a limita raspandirea variantei Omicron in Romania, dupa ce au fost confirmate primele doua cazuri. Romanii și cetațenii europeni care vin din țari din afara UE trebuie sa aiba un test negativ PCR pentru COVID-19, facut cu 48 de ore inainte.…

- Romanii care muncesc in strainatate nu stiu in ce conditii se pot intoarce in Romania de sarbatori, mai ales daca tarile din care vin sunt pe lista rosie. Autoritatile au anuntat ca vor lua o decizie privind noile restrictii saptamana viitoare.

- Autoritatile spaniole au apelat la asociatiile romanesti, preoti si asistenti sociali pentru a-i convinge pe romani sa se imunizeze. In plus de asta, s-a decis ca persoanele care nu cotizeaza la sistemul de asigurari sociale sa primeasca un card de sanatate valabil 6 luni.In capitala provinciei Castellon…