- Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. „Rușine, rușine, inacceptabil”, cu aceste cuvinte, turiștii romani, bulgari sau sarbi comenteaza…

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta din 26 mai, noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale, prevederi care vor intra in vigoare de la 1 iulie. Pachetul de asistența medicala prevede, printre altele, ca adultii cu varsta intre 18 si 39 de ani sa beneficieze anual de consultații de prevenție.…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care vizeaza personalul Curtii Constitutionale care prevede, printre altele, faptul ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile…

- Sustenabilitatea turismului in insulele grecesti este pusa sub semnul intrebarii deoarece numarul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decat numarul rezidentilor permanenti, relateaza publicatia Kathimerini. Problema nu mai priveste doar insulele foarte populare, precum Mykonos si…

- REPER a depus in Parlament un proiect de lege pentru cresterea de 10 ori a plafonului de garantare de 500.000 de lei al Fondul de Garantare a Asiguratilor. Conform initiativei legislative, pragul de 5 milioane de lei va fi aplicat in urmatoarele situatii: cand dreptul la despagubire se naste ca urmare…

- Aproximativ 400 de mii de oameni s-au adunat la Moscova pentru o rugaciune festiva in cinstea Eid al-Fitr, potrivit Nexta. Numarul total de musulmani adunați pentru rugaciune la Moscova a fost dezvaluit de TASS in serviciul de presa al Administrației Spirituale a Musulmanilor (SUM) din Federația Rusa.…

- Cetatenii kosovari vor putea sa calatoreasca in UE, iar cetatenii țarilor UE in Kosovo fara viza timp de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, anunța Rador, care citeaza Haberler. Decizia va intra in vigoare dupa publicarea ei in Jurnalul Oficial al UE. Scutirea de viza se va aplica cel…