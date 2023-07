Haos la frontieră. Coloane de maşini aşteaptă o oră pentru intrarea şi ieşirea din ţară Punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt aglomerate sambata dimineata la intrarea in tara, la Nadlac II formandu-se coloane de masini care asteapta o ora si pentru iesirea spre Ungaria. Politia de frontiera le recomanda soferilor de autoturisme sa foloseasca si alte puncte de trecere de pe granita de vest. Conform aplicatiei online a politiei de frontiera, sambata dimineata autoturismele asteapta o ora pentru formalitatile vamale, atat la intrarea, cat si la iesirea din tara, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac II. Pe sensul de intrare sunt deschise sase artere rutiere… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

