HAOS LA DGASPC VASLUI | Fată de 13 ani, însărcinată în timp ce se afla în centrul de minori! PROMISCUITATE… In timp ce oficialii vorbesc de imaginea impecabila a instituției, in centrele controlate și gestionate de DGASPC Vaslui se intampla lucruri incredibile. Surse din cadrul instituției ne-au declarat ca povestea minorelor surprinse pe post de animatoare in club este mult mai grava. Astfel, una dintre minore are mai puțin de 16 ani și, la […] Articolul HAOS LA DGASPC VASLUI | Fata de 13 ani, insarcinata in timp ce se afla in centrul de minori! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

