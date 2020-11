Haos la Constanța. Oamenii au golit rafturile magazinelor. Ce alimente au dispărut imediat Este haos la Constanța. Oamenii au golit rafturile magazinelor cand au aflat ca orașul intra in carantina de astazi seara, pentru doua saptamani. Incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 9 la mia de locuitori la Constanța. Constanțenii au dat iama in magazine cand au auzit ca sunt puși in carantina. Cu ce […] The post Haos la Constanța. Oamenii au golit rafturile magazinelor. Ce alimente au disparut imediat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta la nivelul municipiului Constanta a ajuns astazi, 20 noiembrie, pe municipiu 9,35, iar pe judet 6,13. Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora 20.00.Potrivit…

- Decizia privind intrarea municipiului Constanta in carantina incepand de vineri seara i-a speriat pe localnici. In aceasta dimineața, locuitorii de la malul marii au fost cuprinși de ingrijorare și s-au inghesuit dupa provizii in supermarketurile și hipermarketurile din oraș.

- Ziarul Unirea FOTO| Rafturile unui mare magazin din Alba Iulia, GOALE in prima zi de CARANTINA Rafturile au inceput din nou sa se goleasca in marile magazine din Alba Iulia, ca urmare a deciziei de carantinare care a intrat in vigoare de astazi, ora 00:00. Oamenii, deși au mai trecut prin acest scenariu…

- Austria va intra in carantina la nivel national incepand de marti pentru aproape trei saptamani, masura luata pentru stoparea propagarii coronavirusului, a anuntat cancelarul Sebastian Kurz, potrivit presei internationale. In perioada de carantina, magazinele care vand bunuri neesentiale vor…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la nivelul judetului Constanta, rata incidentei a urcat la valoarea de 3,89 la mia de locuitori, in timp ce in Constanta, ascensiunea continua, ajungand la 5,86.Odata atins pragul de 6 1000 de locuitori, municipiul Constanta ar putea intra in carantina.Amintim…

- Anunțurile facute de autoritați legate de implementarea carantinei la Gherla au fost in ultimele doua zile contradictorii. S-a anunțat inițial o posibila carantina, incepand de vineri, apoi de joi, cu rezerva ca s-ar putea sa fie de miercuri. S-a mai spus ca nu vor fi interdicții in oraș, pentru a mai…

- Posibilitatea ca Regatul Unit sa intre din nou in carantina i-a speriat pe britanici. Primul efect: s-au golit rafturile cu produse de stricta necesitate din magazine.Cel mai mare lanț de supermarketuri din țara a limitat vanzarile, in aceste condiții.

- Scenele sunt similare cu cele de la sfarsitul lui martie, remarca presa britanica. Informatiile sunt sustinute de cifrele marilor retaileri, gigantul Tesco, spre exemplu, comunicand ca aproape si-a triplat capacitatea online, de la 600.000 de sloturi de livrare saptamanale in luna martie, la 1,5…