Haos la CNN în momentul demiterii unuia din CEO, Chris Licht Dupa plecarea in februarie 2022 a fostului sef, Jeff Zucker, si schimbarea proprietarului, Warner Bros-Discovery, mutare menita sa mute reteaua progresiva mai mult spre centru, CNN traieste acum momentul unui haos al demiterii unui CEO, Chris Licht, cel care, in urma cu doar doua zile, promisese solmen: „Voi face totul pentru a recastiga increderea angajatilor mei”. Totodata, el primise increderea sefului Discovery, David Zaslav. Chiar Zaslav a aparut in aceasta dimineata la sedinta editoriala a retelei de televiziune si a anuntat plecarea lui Licht. „S-a dedicat din toata inima fata de noi, dar,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

