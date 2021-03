Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca nu este permis ca in situatia pandemica existenta cineva sa se supere si sa blocheze un mijloc de transport in Bucuresti, referindu-se la protestul de la metrou, precizand ca legea va fi lege pentru toti. „Respectati si aplicati legea, nu ne dorim…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca a convocat, la ora 13:30, o intalnire la sediul Prefecturii cu sindicatele de la Metrorex, dupa ce reprezentanții protestatarilor de la metrou au refuzat sa discute cu el. ”Reprezentanții sindicatelor sunt raspunzatori pentru tot ce se intampla in momentul…

- "Un oraș intreg sufera acum in trafic fiindca șefii de la sindicat nu mai pot face și ei un ban necinstit de pe urma spațiilor Metrorex. Pentru ei nici nu conteaza siguranța calatorilor. Sau legea. Sau angajații pe care ii reprezinta. Totul pentru cașcaval. Halucinant", este mesajul postat de edil,…

- Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri dimineata, din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii…

- "In dimineata zilei de 26 martie, reprezentanti ai sindicatului USLM au organizat un protest spontan in statia Piata Unirii. Acestia au coborat in tunel, pe calea de rulare,si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri. Asa-zisul protest spontan reprezinta in…

- Metrorex anunta ca sindicalistii USLM au impiedicat pornirea trenurilor de pasageri de la statia Piata Unirii invocand un protest spontan. Conducerea metroului sustine ca reprezentantii sindicatului au refuzat dialogul, informeaza A gerpres. Circulatia trenurilor de metrou este perturbata vineri dimineata…

