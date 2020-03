Stiri pe aceeasi tema

- Desi R. Moldova a inchis de cateva zile frontierele de stat, iar traficul terestru si aerian a fost sistat cu toate tarile, in contextul luptei impotriva raspandirii COVID-19, unii cetateni continue sa se porneasca spre R. Moldova, cu riscul de a fi blocati la frontierele diferitor state, care la fel…

- Traficul de persoane la frontiera cu Ungaria a inregistrat, marti, o scadere foarte mare dupa ce autoritatile vecine au anuntat ca au inchis toate granitele pentru circulatia cetatenilor straini, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, Marin…

- Miercuri, 4 martie 2020, pe D.N.7 km 217+800m, pe raza comunei Racovița a avut loc un accident rutier cu trei autoturisme implicate, cauza probabila fiind nepastrarea distanței regulamentare in mers. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala ușoara, la prima vedere, a doua persoane.…

- Traficul rutier s-a aglomerat pe DN 1, la coborarea din statiunile montane de pe Valea Prahovei. Se circula in coloana intre Brașov și Bușteni, dar și intre Posada și Comarnic.Potrivit Centrului Infotrafic, ​traficul rutier s-a intensificat pe sensul de coborare al DN 1 Brașov – Ploiești,…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DN7: O femeie a DECEDAT dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Traficul rutier este blocat Un accident rutier mortal a avut loc vineri seara pe pe DN7 intre localitațile Boița și Lazaret. ISU Sibiu intervine de urgența cu un echipaj de prim-ajutor calificat…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: Trei mașini implicate in coliziune. Traficul este blocat ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: Trei mașini implicate in coliziune. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN1, la Veștem, pe direcția de mers Sibiu Valcea.…

- O nava de transport marfa s-a ciocnit de tarm in Stramtoarea Bosfor din Istanbul vineri, potrivit postului CNNTurk si unui martor, determinand autoritatile sa inchida pitorescul si aglomeratul canal care traverseaza cel mai mare oras al Turciei, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Nu au existat…

- Un accident rutier s-a produs, joi, pe DN 7, in judetul Sibiu, fiind implicate doua autoturisme in care se aflau 7 persoane. Doua persoane au murit, iar trei au fost ranite, dar sunt constiente. Traficul rutier este complet blocat.