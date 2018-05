Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa-i pese de celelalte persoane aflate in spatele sau, un conducator auto aflat la volanul unei masini marca BMW a blocat o intreaga strada pe care se aflau zeci de masini ce asteptau sa isi continue drumul, scrie pressalert.ro. Intreaga scena a avut loc pe strada Proclamatiei de la Timisoara,…

- Surpriza neplacuta pentru soferi si pietoni, la Timisoara. Strada 16 Decembrie din zona Sinaia, una din cele mai circulate artere din oras, s-a surpat. Astazi, unul dintre cititorii PRESAALERT.ro ne-a trimis o fotografie cu zona afectata, precizand ca groapa a aparut inca de ieri. Asfaltul s-a lasat…

- Un accident in lant, cu cel putin patru masini implicate, s-a podus vineri dupa-amiaza in Timisoara, pe podul de pe Calea Sagului. The post Accident in lant pe Calea Sagului! Mai multe masini implicate, trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Trafic de coșmar pentru șoferii care s-au incumetat sa porneasca la drum in zona podului de la Maracineni. Sute de mașini așteapta in coloane pe sensul de mers Ramnicu Sarat-Buzau, din cauza vitezei mici de deplasare pe podul de la Maracineni. Șoferii sunt exasperați și trimit incontinuu mesaje catre…

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Ziua și haosul in traficul din Timișoara. O buna parte din semafoarele din oraș nu funcționeaza, iar la aceasta ora traficul se desfașoara in condiții grele in cele mai circulate zone din Timișoara, in Calea Lipovei, Calea Girocului, bulevardul Cetatii, in Calea Șagului, in centru și in zona Iulius…

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Motivul pentru care politistii fac acest lucru este pentru ca vor sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de automobil si ca a luat legatura cu detinatorul acesteia. In caz de urgente, soferul poate fi gasit mai usor dupa amprentele lasate…