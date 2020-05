Stiri pe aceeasi tema

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…

- SUA au trimis in Columbia o unitate a fortelor speciale de lupta impotriva traficului de droguri, operatiune ce vizeaza guvernul lui Nicolas Maduro in Venezuela, acuzat ca ar avea o intelegere cu traficantii de droguri, au anuntat miercuri surse oficiale, informeaza joi AFP, fiind preluata știrea de…

- Medicii din Statele Unite ale Americii au publicat primul studiu privind siguranța administrarii de plasma convalescenta COVID-19, efectuat pe un numar de 5000 de pacienți critici, internați și ingrijiți in peste 2000 de spitale americane. Rezultatele arata ca sub 1% din pacienți au prezentat reacții…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Politia spaniola a arestat in aprilie la Alicante si Valencia sapte persoane deghizate in curieri de livrare a produselor culinare la domiciliu care distribuiau cocaina si marijuana pe biciclete, motociclete si masini, releva intr-un comunicat organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu…

- O estimare preliminara a Administrației Naționale Oceanica și Atmosferica a Statelor Unite (NOAA) constata ca nivelurile de metan atmosferic, un gaz puternic care capteaza caldura, au atins un nivel maxim. Cea mai noua analiza a evidențiaza o tendința alarmanta, iar experții cer reducerea poluarii…

- Presupusi membri ai cartelurilor de droguri au distribuit alimente locuitorilor a doua orase din Mexic, pe fondul pandemiei de coronavirus, a relatat presa locala, citata marti de dpa și preluata de agerpres.ro. Criza coronavirusului a paralizat partial economia Mexicului, unde populatiei i s-a cerut…