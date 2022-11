O bucata consistenta a rachetei masive folosite pentru a livra al treilea modul al statiei spatiale chineze Tiangong a cazut necontrolat pe Pamant, ducand la inchiderea unei parti a spatiului aerian al Spaniei si la intarzierea a sute de zboruri, potrivit The Guardian și News.ro. La patru zile dupa ce a decolat din sudul Chinei, […] The post Haos in spatiul aerian al Spaniei. Sute de zboruri au fost intarziate din cauza resturilor rachetei chineze care cad pe Pamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .