- Dialogul sindicalistilor Sanitas cu reprezentantii guvernului nu a avut efectul scontat, asa ca… protestele cadrelor medicale continua conform programarii initiale! Ne ofera detalii Otinel Sandru, liderul Sanitas Arad: „Luni dam drumul la o greva de avertisment de doua ore, intre 9.00 si 11.00.…

- Federatia Sanitas anunta vineri ca a strans peste 50.000 de semnaturi, indeplinind conditiile pentru declansarea grevei generale. Sindicalistii din sanatate vor intra in greva de avertisment in 7 mai, urmand ca in 11 mai sa fie greva generala, informeaza news.ro.In sedinta Consiliului National…

- Sindicalistii din cadrul Federatiei Sanitas vor intra luni dimineata in greva de avertisment, intre orele 9:00 si 11:00, timp in care doar o treime dintre angajati isi vor continua activitatea, a declarat Iulian Pope, prim-vicepresedinte Sanitas, conform Agerpres.

- Guvernul a anuntat oficial programul premierului Viorica Dancila de luni, 23 aprilie. Prim-ministrul are o intalnire cruciala de la ora 13.00 cu managerii de spitale, pe tema salariilor din sistemul de sanatate. Discutiile dintre premier si managerii de spitale vin in contextul in care Federatia…

- Protestele in tot mai multe unitați sanitare din țara iau amploare. Aproape in fiecare zi angajații din diverse spitale și clinici din intreaga țara intra in greva japoneza sau de avertisment, vorbind, insa și de posibilitatea unei greve generale. Oamenii sunt nemulțumiți și ingrijorați pentru ca se…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, potrivit Agerpres.…

