- Mii de interlopi s-au reintors in tara dupa criza Covid, iar Politia este in alert. Acestia dau jafuri la pont si terorizeaza orase intregi. Un astfel de infractor periculos, cautat zilele acestea de Politia Romana este Vlad Marinov, care ii coordoneaza pe cei care dau sparrgeri in Ploiesti si si-a…

- Vlad Marinov (foto dreapta) este cunoscut drept seful camatarilor din Prahova, dar si din Marea Britanie. El ii coordoneaza pe interlopii reveniti in Romania dupa criza Covid, care au revenit in tara cu miile. Ei ii coordoneaza pe interlopi pentru atacuri si jafuri armate. Ei se extind cu astfel…

- La Bucuresti au fost raportate alte 69 de cazuri noi de coronavirus, la 10 iulie 2020. Capitala este urmata de judetele Arges, cu 56 de cazuri noi de COVID-19, si Brasov, cu 53. Peste 30 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate si in Dambovita (+35), Prahova (+31), Galati (+31). Trei…

- In acest moment, Romania este pe primul loc in Europa la numarul de cazuri noi raportate și pe locul 14 la nivel mondial, dupa ce miercuri au fost raportate 555 de noi cazuri de Covid-19. Capitala și județele Dambovița, Argeș, Brașov și Prahova sunt acum cele mai periculoase. Noi focare incep sa apara…

- Guvernul de la Lisabona a catalogat drept "absurda" decizia Marii Britanii de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, desi pe teritoriul britanic s-au înregistrat mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, potrivit Mediafax. "Speram…

- Autoritatile sanitare si cele din domeniul muncii au dat un ordin prin care se cere evitarea folosirii aerului conditionat pentru a preveni raspandirea Covid-19. Oamenii se plang insa ca temperaturile ridicate sunt si mai greu de suportat atunci cand o porti o masca. Un ordin comun al ministerelor…

- Autoritațile romane au raportat duminica seara inca 3 decese ale unor pacienți care erau infectați cu noul coronavirus:Deces 1105 Barbat, 54 ani, județ Iași.Data confirmare: 16.05.2020.Data deces: 16.05.2020.Comorbiditați: diabet zaharat tip II, boala renala cronica std V, in dializa,…

- Colliers: Investitorii sunt interesați de proiecte imobiliare noi, chiar și in contextul COVID-19, dar se asteapta la o inasprire a conditiilor de finantare Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de COVID-19, arata un studiu…