HAOS în Polonia: Au fost suspendate vaccinările din cauza lipsei vaccinurilor, cresc nemulțumirile față de restricții Mai multe spitale din Polonia au raportat luni ca au suspendat vaccinarile dupa ce nu au primit dozele programate, a relatat agentia PAP, potrivit dpa. Spitale din Cracovia, Leszno si Plock se numara printre cele care au anuntat ca suspenda inocularile, scrie agerpres.ro. Citește și: Patru asociații de magistrați condamna dur desființarea SIJJ și revenirea la DNA a competențelor de anchetare a judecatorilor și procurorilor: ‘Este o amenințare clara la adresa independenței individuale a acestora’ Din cele 360.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech programate sa soseasca in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a fost vaccinat impotriva COVID-19, a anuntat palatul regal joi, la o zi dupa inceperea campaniei de vaccinare in regat, relateaza dpa. Fiul regelui Abdullah, printul mostenitor al-Hussein, si unchiul sau al-Hassan bin Talal au fost si ei vaccinati. In aceasta saptamana,…

- Servicii Publice Municipale Targoviște anunța ca incepand cu data de … Post-ul Transport – Mai multe curse suspendate din cauza noilor restricții impuse de Guvern apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania se afla pe locul 30 in lume din punctul de vedere al numarului infectiilor, Dupa ce in primavara inchiderea granitelor si instaurarea carantinarii la nivel national parea solutia agreata la comun de majoritatea tarilor lumii pentru a opri raspandirea pandemiei, al doilea val al infectarilor…

- Mii de oameni au protestat, sambata, in Polonia, fața de o decizie a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape in totalitate avortul. Mii de oameni s-au strans in Varsovia, cu mesaje precum...

- Mii de oameni au protestat, sambata, in Polonia, impotriva unei decizii a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape in totalitate avortul, relateaza Mediafax.Mii de oameni s-au strans in Varsovia, cu mesaje precum „Acesta este un razboi” si „Distantare de 1,5 m de uterul meu”, pentru…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat, joi, noi masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, avand in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele zile, scrie ekathimerini.comIn Grecia, miercuri, au fost raportate 865 de noi cazuri de coronavirus, iar de la inceputul pandemiei la…