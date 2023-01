Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea și compensarea facturilor la gaze și energie anunțata pe trei ani pare, la prima vedere, ca a venit ca un colac salvator, insa in realitate, experții au descoperit mai multe nereguli cum ar fi in cazul gazelor ca prețul este calculat greșit. De la aparția crizei energertice, atat Parlamentul,…

- S-ar parea ca plafonarea prețului la gaze blocheaza ieftinirea gazelor, sau cel puțin asta spune un expert din domeniu. Valoarea prețului plafonat la gaze pentru populație este cauza prețului ridicat ofertat la gaze pentru populație, arata Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta…

- MODELE de declarație pe propria raspundere și cerere pentru plafonarea prețului la energie. Cine NU trebuie sa le completeze Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a facut publice modelele de documente care trebuie completate și trimise la furnizorul de energie pentru a beneficia de…

- Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au ajuns vineri seara la un acord de principiu privind plafonarea pretului petrolului din Rusia in coordonare cu Grupul G7, afirma oficiali de la Bruxelles citati de cotidianul Le Parisien.

- Modificarea ordonantei care a plafonat pretul lemnelor de foc va intra cat mai curand posibil in discutii, in coalitie, urmand ca actul legislativ sa fie apoi modificat in Parlament, a anuntat ministrul Mediului. Barna Tanczos a precizat ca in prezent ordonanta poate fi aplicata.

- Germania intentioneaza sa implementeze plafonarea pretului gazelor cat mai aproape de propunerile comisiei de experti, dar va trebui sa tina cont de orientarile Comisiei Europene care pot fi diferite, a afirmat marti ministrul Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Lemnul de foc "a disparut de la vanzare" dupa plafonarea prețului Foto: Arhiva. Lemnul de foc si produsele de baza din lemn au disparut de pe piata dupa plafonarea pretului la 400 de lei metrul cub, potrivit Asociatiei Prolemn. Si organizatiile pentru protectia mediului, între…

- Plafonarea lemnului de foc la 400 de lei metrul cub a provocat haos pe piața. Depozitele comunale sunt aproape goale, comercianții refuza sa mai vanda. Motivul invocat la unison este același: Pierd bani daca vand la prețul impus de stat. Asociația industriei lemnului PROLEMN susține ca problema poate…