In Franța s-a impus un al doilea lockdown național pana cel puțin la sfarșitul lunii noiembrie. De teama carantinei și cu gandul ca aceasta perioada va fi depașita mai ușor in zonele rurale ale țarii, parizienii s-au inghesuit la ieșirea din oraș. Cozi de mașini la ieșirea din Paris și gari și autobari pline de oameni, asta a fost imaginea orașului dupa ce președintele a anunțat carantina naționala. Cateva sute de persoane au ieșit pe strazile Parisului in semn de protest fața de reintoarcerea la carantina. In Franța au fost anunțate aproape 48.000 de noi cazuri in 24 de ore. Asta dupa ce in 25…