HAOS în Olanda! Zeci de arestări în urma protestelor VIOLENTE anti-restricții Intr-un oraș din sudul țarii, oamenii furioși au dat foc unei mașini de poliție și au aruncat cu diverse obiecte in forțele de ordine. Circulația trenurilor a fost oprita mai multe ore.In urma protestelor violente, cel puțin 30 de protestatari au fost arestați. Motivul manifestațiilor violente au fost noile restricții de circulație impuse cu o zi inainte de autoritați pentru stoparea raspandirii coronavirusului. Este vorba despre limitarea deplasarilor in intervalul 21:00 - 04:30, pana cel puțin pe 9 februarie. Amenzile pentru nerespectarea masurii pot ajunge la 95 de euro. Autoritațile au luat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

