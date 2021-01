Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Surbiton, sud-vestul Londrei, a avut parte de o intamplare uluitoare. Femeia, care are 92 de ani, a fost injectata cu un vaccin anti-COVID fals. Pentru serul respectiv, aceasta a platit 160 de lire sterline, informeaza BBC.Nefericitul eveniment a avut loc in dupa-amiaza zilei de 30 decembrie.…

- Cel mai controversat subiect a fost cel al purtarii mastilor. Oamenii de stiinta au explicat de la bun inceput ca mastile chirurgicale cu trei pliuri, cele clasice, purtate de personalul medical in spitale, ofera o protectie insuficienta impotriva COVID-19. Practic, particulele de saliva din aer care…

- Pana la trei gospodarii se vor putea intalni in perioada de Craciun, intre 23 și 27 decembrie, au decis liderii celor patru națiuni britanice, conform BBC, scrie Mediafax. Oamenii se pot intalni in case, lacașuri de cult și spații in aer liber, iar restricțiile de calatorie vor fi, de asemenea,…

- București: Hala noua din Piața Obor ramane deschisa Piața Obor din București. Foto: Arhiva/ Petruț Hîrțescu În România au intrat astazi în vigoare restrictii mai severe pentru limitarea raspândirii noului coronavirus. Masca este, acum, obligatorie peste tot…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, informeaza vineri Reuters, potrivit…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…

- Reprezentantii marilor lanturi de magazine i-au indemnat pe clienti sa-si faca cumparaturile in siguranta, inainte ca Anglia sa intre in lockdown joi seara.Anterior, retelele de magazine Aldi, Morrisons si Tesco au anuntat ca vor exista intervale orare in care isi vor putea face cumparaturile…

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Angajații Inspectoratului General al Poliției au monitorizat pe parcursul zilei de ieri desfașurarea evenimentelor prilejuite de hramurile care au avut loc in 163 de localitați din 33 de raioane, dintre acestea și doua municipii. Oamenii legii susțin ca toate acțiunile…