Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate au provocat intreruperi grave ale serviciilor feroviare pe intreg teritoriul Marii Britanii, care se confrunta cu un val de canicula, informeaza miercuri DPA/PA Media. Zeci de trenuri au fost anulate sau au suferit intarzieri pe teritoriul Angliei, miercuri dimineata, din cauza…

- Royal Air Force (RAF) a oprit toate zborurile spre si dinspre cea mai mare baza militara din Marea Britanie, Brize Norton din Oxfordshire, deparece pista „aproape ca s-a topit” din cauza temperaturilor ridicate.

- Un copil in varsta de 3 ani doarme pe podeaua salonului din spitalul Grigore Alexandrescu, din București, din cauza caldurii extreme. Baiatul era internat in spital. Iata ce spune managerul spitalului despre tot incidentul.

- Mii de bovine au murit cauza caldurii extreme inregistrate in Kansas, important stat agricol al SUA. Animalele nu au putut face fața schimbarii bruște a climei din acest stat, in special apariției bruște a caldurii și umiditații extreme. Cel puțin 2.000 de vite au fost ucise din cauza temperaturilor…

- Un grup de infractori acuzati de trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani, a fost destructurat de procurori DIICOT si politisti din Buzau. Dupa o luna de le efectuarea unei serii de perchezitii in Buzau si Bucuresti, anchetatorii au descins marti la mai multe locuinte din Marea Britanie.

- Cresterea preturilor a batut record dupa record in UK. Inflatia din Marea Britanie a atins in aprilie 9-, un maxim al ultimilor 40 de ani, alimentara de cresterea puternica a preturilor alimentelor si energiei, potrivit cifrelor oficiale publicate miercuri, care arata o agravare a crizei costului vietii…

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…