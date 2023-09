Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost prins in trafic, la Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut unei persoane 50 de grame de cocaina, in schimbul a 15.000 de lei. Asupra lui au fost gasite si 32 de grame de cocaina, precum si 3.900 de euro si 1.800 de lei. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Intrucat conducatorul auto depistat prezenta un comportament euforic, a fost testat cu aparatul drugtest, fiind inregistrat rezultat pozitiv la ecstasy.Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui,…

- INFRACȚIUNI PE BANDA… Pe 28 august noaptea, la ora 01.00, polițiștii Biroului Rutier Vaslui, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflați pe strada Ștefan cel Mare din Vaslui, au depistat in trafic și oprit, pentru verificari, un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, condus de catre un tanar,…

- Un targoviștea, prins drogat cu cocaina la volan, pe o strada din Targoviște, la data de 25 august a.c., in jurul orei 21:55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au oprit pentru control, pe strada Calea Campulung din Targoviște, un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din…

- Un targoviștean de 34 ani a fost prins drogat cu cocaina la volan vineri seara. Acesta a fost depistat pe strada Calea Campulung, din orașul Targoviște. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar, in cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche. El nu stia exact ce a facut, pentru ca era drogat. Condu

- Un barbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca, a fost reținut dupa ce a lovit un polițist cu mașina și nu avea niciun fel de acte. In 16 iulie, in jurul orei 2.30, barbatul de 43 de ani, din Cluj-Napoca, se deplasa cu un autoturism pe strada Targului, din localitatea Catina, iar la intersecția cu DJ 161F,…

- In data de 5 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au oprit pentru verificari, in jurul orei 13.50, in Piața Romana din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din județul Cluj. La testarea cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive…